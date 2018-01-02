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ta ilk gün karnesi

İş Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yürürlüğe girmesinin ardından uyuşmazlıklarında dava açmadan önce zorunlu hale getirilen uygulaması bugün başladı. Uygulamanın ilk gününde 588 başvuru yapıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 19:06 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 19:14
Arabuluculukta ilk gün karnesi

Başvurular, Türkiye genelinde 108 adliyede kurulan büroları ile büroların olmadığı yerlerde Sulh Hukuk Mahkemeleri Yazı İşleri Müdürlükleri tarafından alındı. Başvurularda, herhangi bir ücret talep edilmedi.

Uygulamanın ilk gününde 588 uyuşmazlık, arabuluculuğa taşındı. Söz konusu uyuşmazlıklar, tarafların bir araya gelmesiyle yapılacak görüşmelerin ardından çözüme kavuşturulacak.

Arabulucuya gitmeden açılan davalar reddedilecek

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

İşçi ve işveren, dava açmadan önce arabulucuya başvuracak. Başvurularda, yargı gideri, harç, tanık, bilirkişi ücreti gibi bir ödeme yapma zorunluluğu bulunmayacak.

Arabuluculuk görüşmeleri 3 hafta içerisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta daha uzatılabilecek. Böylece, uyuşmazlıklarında uzun yıllar süren mahkeme süreçleri sona erecek.

ARABULUCULUK ÜCRETİNİ KİM ÖDEYECEK?

Tarafların anlaşamaması durumunda ilk 2 saatlik arabuluculuk ücreti tarafından karşılanacak. Anlaşma sağlanması halinde ise arabuluculuk hizmeti karşılığında anlaşılan miktarın yüzde 3'ünü bir taraf, yüzde 3'ünü diğer taraf ödeyecek. Ücretin tamamını taraflardan biri de karşılayabilecek.

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Arabuluculuk görüşmeleri gizli yapılacak, işçi ve işverenin kendi aralarında yaptığı anlaşma, sözleşme metninde gizli kalacak. Arabulucu da bu gizliliğe uyacak.

Taraflar anlaştığında arabulucu anlaşma metni hazırlayacak, anlaşılan hususlarla ilgili bir daha dava açılamayacak. Böylece sorun tamamen çözülecek.

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DAVA AÇMA HAKKI BULUNUYOR

Uyuşmazlıklara ilişkin arabuluculuk görüşmelerinin ilk oturumuna katılmak zorunlu olacak. Geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine hükmedilmeyecek.

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacak.

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Görüşmeler sonrası anlaşma sağlanamaması durumunda ise taraflar mahkemelere dava açabilecek.

Uygulama kapsamında, işe iade davaları dahil olmak üzere bireysel iş uyuşmazlıkları, alacak ya da tazminat talepleri, kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, kötü niyet tazminatı gibi konular yer alıyor.

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Arabuluculukta ilk gün karnesi
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