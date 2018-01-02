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Carmen'den sonra şimdi de "" alarmı

'da dün etkili olan Carmen'den sonra bugün de "" kasırgası nedeniyle 48 bölgede verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ülkenin kuzey ve doğusundaki 48 bölgede kasırga nedeniyle olağanüstü halin bir alt kademesi olan "turuncu alarm" ilan edildiği bildirildi.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 2.1.2018 21:17 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 21:19
Carmen'den sonra şimdi de Eleanor alarmı

Açıklamada, kasırgasının başkent Paris başta olmak üzere, Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi şehirlerde etkili olduğu, rüzgarın saatteki hızının 130 kilometreye çıkmasının beklendiği ifade edildi.

Fransa'da turuncu alarm

Olumsuz hava koşullarının hafta sonuna kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, batı kesimlerde fırtınanın neden olacağı dalga ve deniz yükselmelerinin hayatı olumsuz etkileyebileceği vurgulandı.

PARK VE BAHÇELER ZİYARETE KAPATILDI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda şehirde park, bahçe ve mezarlıkların ziyarete kapatıldığı kaydedilen açıklamada halk, fırtınaya karşı dikkatli olması konusunda uyarıldı.

Fransa'da turuncu alarm

'da dün etkili olan "Carmen" fırtınası nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiş, bir kişi hayatını kaybetmişti.

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Carmen'den sonra şimdi de "Eleanor" alarmı
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