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olay gizli kamerayla ortaya çıktı! 10 yaşındaki ...

İstanbul 'de mide bulandıran olay. 10 yaşındaki kız çocuğu, evleri kentsel dönüşüme girdiği için yerleştikleri akraba evinde a uğradı. Dehşete düşüren olay, ailenin ın davranışlarından şüphelenip kitap rafına gizli kamera koymasıyla ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 09:11 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 10:14
İğrenç olay gizli kamerayla ortaya çıktı! 10 yaşındaki küçük kız...

İstanbul 'de evleri kentsel dönüşüme giren bir aile akrabalarının evine sığındı. Ailenin 10 yaşındaki larının sıra dışı davranışları aileyi şüphelendirdi.

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İğrenç olay gizli kamerayla ortaya çıktı! 10 yaşındaki küçük kız...
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