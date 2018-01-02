İğrenç olay gizli kamerayla ortaya çıktı! 10 yaşındaki küçük kız...

İstanbul Bahçelievler'de mide bulandıran olay. 10 yaşındaki kız çocuğu, evleri kentsel dönüşüme girdiği için yerleştikleri akraba evinde cinsel istismara uğradı. Dehşete düşüren olay, ailenin küçük kızın davranışlarından şüphelenip kitap rafına gizli kamera koymasıyla ortaya çıktı.
Giriş Tarihi: 2.1.2018 09:11Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 10:14
İstanbul Bahçelievler'de evleri kentsel dönüşüme giren bir aile akrabalarının evine sığındı. Ailenin 10 yaşındaki küçük kızlarının sıra dışı davranışları aileyi şüphelendirdi.