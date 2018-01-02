İş makinesi doğalgazı patlattı, faciadan dönüldü

İstanbul Küçükçekmece'de kaldırım çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz boru hattına zarar vermesi sonucu patlama meydana geldi. Atatürk Mahallesi Dikmen Sokak'taki patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler bir bina ile park halindeki otomobile sıçradı. Binadakilerin dışarı çıkmasının ardından, itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Çalışmalar sonucu söndürülen yangında, binada büyük hasar oluştu, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
İGDAŞ'TAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili İGDAŞ
'tan yapılan yazılı açıklamada, "187 Doğalgaz Acil Hattı"na gelen ihbar üzerine İGDAŞ ekiplerinin olaya müdahale ettiği, gerekli güvenlik önlemleri alınıp gaz akışının kesildiği aktarılarak, "Doğal gaz hattında oluşan hasarla ilgili onarım çalışması başlatılmıştır" ifadesine yer verildi.