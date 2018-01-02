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Kadıköy'de akıllara durgunluk veren görüntü!

'de bir kamyonet sürücüsü, caddeye kestirmeden inmek için akıllara durgunluk veren bir yol seçti. Yayaların kullandığı merdivene inen sürücünün tehlikeli sürüşü cep telefonu kameralarına yansıdı.

Giriş Tarihi: 2.1.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 2.1.2018 17:03
Kadıköy'de akıllara durgunluk veren görüntü!

Akıllara durgunluk veren olay 'de meydana geldi. Gideceği yöne kestirmeden gitmeye çalışan bir kamyonet sürücüsü, yolu kullanmak yerine yayalar için yapılan merdiveni kullandı. Sürücünün kamyoneti ile merdivenlerden ağır ağır inişi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de akıllara durgunluk veren görüntü!

Görüntüler de kamyonetin ağır ağır merdivenlerden indiği görülüyor. Bu sırada okuldan çıkan iki çocuğun da merdivenlerden yayan olarak çıkmaya çalıştığı görülüyor.

Olası bir faciadan dönülen görüntüleri çeken kişinin ise "Adam normal yoldan inmeyi tercih etmemiş kaldırımı tercih etmiş. Çocuklar da gel git yapıyor. Tehlikenin farkında değiller. Allah akıl fikir versin" şeklinde tepkisini dile getirdiği görülüyor.

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Kadıköy'de akıllara durgunluk veren görüntü!
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