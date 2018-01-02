Reina saldırısından sonra ayağa kalkamadı

Terör örgütü DEAŞ'ın geçen yılbaşında Ortaköy'deki eğlence mekânı Reina
'ya yönelik saldırısında ayağından yaralanan ve koltuk değnekleriyle yürüyebilen Ömer Basut
, işten çıkarılmasının ardından sosyal güvencesi sona erdiği için ikinci ameliyatına maddi sıkıntılarla girecek. Olay gününü ve yaşadığı sağlık sorunlarını anlatan Basut, Reina'nın işletmecisi ve ortağa olan Ali Ünal'ın korumalığını yaptığını ve güvenliklerden sorumlu olduğunu söyledi. Basut, olay günü saat 18.00 sıralarında işe gittiğini, telsiz frekanslarında karışıklık olmasının dikkatini çektiğini belirterek, saldırı anında mekânın giriş kısmında olduğunu, çığlık sesleri duyması üzerine kapıya doğru yöneldiğini, mermiyi silahın ağzına verme sesi duyduktan sonra da vurularak yere düştüğünü anlattı. Saldırıda sağ ayağının parçalandığını dile getiren Basut, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak ameliyat edildiğini ifade etti. Ayağındaki fibula kemiğinin kırıldığını ve 20 santimetre çapında açık yara oluştuğunu anlatan Basut, şöyle devam etti:
'İŞTEN ÇIKARILDIM'
"Ayağımın iki bölgesinde yüksek oranda sinir tahribatı var. Diz kapağından parmak uçlarına kadar ayağımın üst tarafı uyuşuk, can yok. Uzun süredir ilaç kullandığım için alt tarafa can gelmeye başladı. Ayak bileğim yürürken diz kapağından dönüyor. Parmaklarım kasılıyor. Bastonla yürüyebiliyorum. Yürürken, 2 saati biraz geçince ağrıdan duramıyorum." Mersin
'de tedavisinin devam ettiğini, sinir nakli ameliyatı olacağını dile getiren Basut, bu sinirlerin uyum ihtimalinin de yüzde 40-50 civarında olduğunu söyledi. Basut, bu ameliyattan sonra yürümeyi umut ettiğini aktardı. Ömer Basut, İstanbul
'da sanıklarla yüzleşmek amacıyla duruşmayı izlemeye geldiği için ameliyatını ertelediğini kaydetti. Ameliyattan sonra 7-8 ay ayağını hiç kullanamayacağını belirten Basut, şunları anlattı:
"15 Eylül'e kadar raporluydum. O gün Mersin'deki ağrı merkezinde tedavim devam ediyordu. İlgili evrakları gönderdim ama ay sonuna doğru işten çıkarıldım. Bu halde de çalışamıyorum. Sigortam yok. Evime maaş girmiyor. Sıkıntılarım var. Birine muhtaç olarak yaşıyorum. Eve mahkûm oldum. Bir yılda 35 kilo aldım. Bir yıldır 2 bastonla ancak yürüyebiliyordum. Şimdi tek bastonla hareket etmeye çalışıyorum."
'SAĞLIK GÜVENCEM YOK'
Şiddetli ağrıları nedeniyle tedavi gördüğünü ifade eden Basut, sigortasız olduğu için de sağlık güvencesinin bulunmadığını söyledi. Saldırının ardından kendisine terör mağdurlarına yönelik 2 bin lira ödeme yapıldığını anlatan Basut, sinir nakli ameliyatının ya üniversite hastanesinde ya da özel bir hastanede gerçekleşeceğini söyledi.