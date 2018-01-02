Teröristlere ait olduğu iddia edilen 279 mezar tek tek açıldı

Bitlis Valiliği, Yukarıölek köyü mevkisinde bulunan ve teröristlere ait olduğu iddia edilen ceset ve kemik parçalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, Yukarıölek köyü mülki sınırları içerisinde bölücü terör örgütü sempatizanlarınca 2013 yılının Ağustos ayında, ilgili yönetmelik ve kanunlara aykırı olarak, mera kapsamında olup mezarlık olarak kullanılamayacak bir bölgeye örgüt mensuplarının gömüldüğü belirtildi.

"Yapılan işlemde yasa dışı sembollerle süslenen 279 mezar açılmış, 268 mezardan çıkan kemikler cumhuriyet savcısı ve imam nezaretinde adli tıp uzmanı tarafından tek tek yasal mevzuata uygun muhafaza altına alınmıştır. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma dosyası kapsamında cesetlerin kime ait olduğunun tespiti maksadıyla DNA testi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. 11 mezarın boş olduğu tespit edilmiştir."

Açıklamada, konuyla ilgili daha önce de Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığınca basın açıklaması yapıldığı hatırlatılarak, "Belirtildiği üzere Adlı Tıp Kurumunca yapılmakta olan incelemenin sona ermesine müteakip kimlik tespiti yapılan cenazelerin mevzuata uygun şekilde 'mezarlık olarak tahsis edilmiş' yerlere defnedilmek üzere ailelerine tesliminin sağlanacağı hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.