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Ayazağa’daki iğrenç olaya 30 yıl hapis cezası!

Ayazağa’da gece yarısı önünü kestiği Kırgız asıllı 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Elmira A.’ya tecavüz eden hakkında 30 yıl hapis cezası verildi.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 15:37 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 15:38
Ayazağa’daki iğrenç olaya 30 yıl hapis cezası!

Kırgız asıllı 22 yaşındaki Elmira A. 26 Ağustos günü kalmış olduğu yurttan arkadaşının evine gitmek üzere yola çıktı. Mecidiyeköy'den metroya binen genç kız İTÜ Ayazağa durağında indi. Genç kızı takip eden isimli şüpheli önünü kesti. "Sessiz ol, öldürürüm seni" diyerek boğazını sıktığı genç kızı yere iten şüpheli, şiddet ve tehdit kullanarak üniversite öğrencisine tecavüz etti.

Genç kızın çantasını karıştıran ve parasını alan Fatih Yılmaz hakkında 'nde 'nitelikli ', 'gece vakti yağma' suçları kapsamında dava açıldı.

30 YIL HAPİS

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Caner Rüzgar başkanlığındaki mahkeme 'cinsel saldırı' ve 'yağma suçları' kapsamında şüpheli hakkında 30 yıl hapis cezasına hükmetti. Şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verildi.

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Ayazağa’daki iğrenç olaya 30 yıl hapis cezası!
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