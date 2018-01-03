Ayazağa’daki iğrenç olaya 30 yıl hapis cezası!

Kırgız asıllı 22 yaşındaki Elmira A. 26 Ağustos günü kalmış olduğu yurttan arkadaşının evine gitmek üzere yola çıktı. Mecidiyeköy'den metroya binen genç kız İTÜ Ayazağa durağında indi. Genç kızı takip eden Fatih Yılmaz isimli şüpheli önünü kesti. "Sessiz ol, öldürürüm seni" diyerek boğazını sıktığı genç kızı yere iten şüpheli, şiddet ve tehdit kullanarak üniversite öğrencisine tecavüz etti.

Genç kızın çantasını karıştıran ve parasını alan Fatih Yılmaz hakkında İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli cinsel saldırı', 'gece vakti yağma' suçları kapsamında dava açıldı.

30 YIL HAPİS

İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada bugün karar çıktı. Caner Rüzgar başkanlığındaki mahkeme 'cinsel saldırı' ve 'yağma suçları' kapsamında şüpheli hakkında 30 yıl hapis cezasına hükmetti. Şüphelinin tutukluluğunun devamına karar verildi.