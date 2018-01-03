Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde çıkan yangına ilişkin, "Bir alt katta divan toplantısı halindeydik. Bir anda yukarıdan patlama sesi duyuldu, sesler gelmeye başladı. Arkadaşlara 'ne oluyor diye bakın' dedik. 'Yangın var' dediler. Onun üzerine süratli bir şekilde binayı boşalttık." dedi.

BBP Genel Merkezi'nde çıkan yangın sonrası Destici'den ilk açıklama

Destici, partisinin genel merkez binasında akşam saatlerinde çıkan yangının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yangın nedeniyle herkese geçmiş olsun dileklerinde bulunan Destici, olayda özel kalem müdürü ile bir parti çalışanının dumandan etkilendiğini ancak durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Destici, itfaiyenin olaya çok hızlı bir şekilde müdahale ettiğini belirterek, yangının tamamen söndürüldüğünü ve olay yeri inceleme ve bomba imha ekiplerinin inceleme yaptığını bildirdi.

Büyük Birlik Partisi Genel Merkezi'nde yangın

Destici, şunları kaydetti:

"Biz de bir anda ne olduğunu anlamadık. Bir alt katta divan toplantısı halindeydik. Divan toplantımızın sonlarına doğru saat 5'e doğru. Bir anda yukarıdan patlama sesi duyuldu, sesler gelmeye başladı. Arkadaşlara 'ne oluyor diye bakın' dedik. Giden arkadaşlar dönmeyince 1-2 arkadaş daha gönderdik. 'Yangın var' dediler. Onun üzerine süratli bir şekilde binayı boşalttık."

Olay sırasında odasının boş olduğunu belirten Destici, patlama sesi üzerine özel kalem müdürünün içeri girdiğini ve içeriyi havalandırmak isterken dumandan etkilendiği bildirdi.

Yangının klimadan kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiğine işaret eden Destici, emniyetin çalışmasının ardından olayın açıklığa kavuşacağını ümit ettiklerini sözlerine ekledi.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle Gazi Mahallesi Silahtar Caddesi'nde bulunan 4 katlı Büyük Birlik Partisi(BBP) Genel Merkezi'nin, başkanlık makamının bulunduğu 4. katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, genel merkez binasının çevresinde güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

- ERDOĞAN VE YILDIRIM'DAN 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunduklarını ve bilgi aldıklarını söyledi.

Sabotaj ihtimali olup olmadığına ilişkin soruya ise Destici, şu an için kendilerine böyle bir bilginin gelmediğini kaydetti.

Yangını duyan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Başkanı Ergün Atalay, genel merkeze gelerek Destici'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.