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Cinnet getiren baba iki kızını öldürüp etti

Yunus Emre KAVAK
FURKAN KARA YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018
Cinnet getiren baba iki kızını öldürüp intihar etti
'da cinnet getiren bir baba 2 kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürerek aynı silahla etti. Korkunç olay, Maltepe ilçesi Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın bodrum katında dün saat 18.30'da meydana geldi. İddiaya göre, Anne kapıyı açıp eve girdiğinde eşi , (29) kızları Elif Mina (4) ve Miray Hira'nın (3) cesetleriyle karşılaştı. Annenin sinir krizleri geçirmesi üzerine daireye mahalle sakinleri toplandı. Ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, baba Ali Yardım'ın iki kızını pompalı tüfekle öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren anne Dilek Yardım ambulansla Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından cenazeler Kurumu'na gönderildi.

"BOŞANMA SÜRECİNDEYDİLER"
Ölen çocukların annesi Dilek Yardım'ın kuzeni olan İlyas Çakır, çiftin boşanma sürecinde olduğunu söyledi. Ali Yardım'ın aralık ayında tehditleri dolayısıyla birkaç sefer nezarete girip çıktığını dile getiren Çakır, haftada bir gün çocukları görmek için izin aldığını belirtti. Çakır, Yardım'ın dün de de çocukları alıp eve getirdiğini belirterek, "Bugün izin günüydü ve bu olayı planladığını düşünüyoruz. Ev içki şişeleriyle dolu. Kuzenim böyle bir şey olabileceğini düşünerek çocuklarını göstermek istemiyordu" dedi.
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Cinnet getiren baba iki kızını öldürüp intihar etti
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