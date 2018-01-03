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'da pikap kamyona çarptı: 2 yaralı

’da pikabın kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 10:57 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 10:57
Elazığ'da pikap kamyona çarptı: 2 yaralı
Kaza, - Malatya Karayolunun 25. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ istikametinde seyir halinde olan F.U. idaresindeki 44 AR 561 plakalı pikap, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu aynı yönde seyreden M.D. idaresindeki 02 EF 971 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikapta bulunan 2 kişi araç içerisinde sıkıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine, sağlık, ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
ilgili soruşturma başlatıldı.
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Elazığ'da pikap kamyona çarptı: 2 yaralı
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