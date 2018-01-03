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ye şiddete soruşturma

Giriş Tarihi: 3.1.2018
Engelli öğrenciye şiddete soruşturma
'da 10 yaşındaki ye şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen, okul müdürü ve müdür yardımcısı hakkında soruşturma başlatıldı. Bucak ilçesi İsmail Şerife Sarı Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde koruma altında bulunan 5. sınıf öğrencisi T.K. adlı erkek çocuk, özel sınıfta eğitim gördüğü Barbaros Ortaokulu'nda öğretmeni İ.B.'nin şiddetine maruz kaldı. 27 Aralık'taki olayla ilgili öğretmen İ.B., okul müdürü A.Ö. ve yardımcısı F.İ. görevden uzaklaştırılarak haklarında adli ve idari yönden soruşturma açıldı.
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Engelli öğrenciye şiddete soruşturma
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