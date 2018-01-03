Eşini tekmeleyen kocadan skandal ifade!

Edinilen bilgiye göre, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi yakınında bir şahıs, hastane önünde pusette bebeği bulunan ve ağlayan kadının üzerine yürüyerek tekme attı. Kadın ağlamaya devam ederken, öfkeli şahıs ise tekme atmaya devam etti. Kadının "tamam ayıptır" sözlerine rağmen şahıs, kadının üzerine yürüyerek şiddet göstermeye devam etti. Kucağına bebeğini alan kadın hastane önünden hızla ayrılırken, yaşanan anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KOCASI ÇIKTI, İFADESİYLE 'PES' DEDİRTTİ

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 2 Ocak 2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs, bugün 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesi'nde yakalanmıştır. Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hastaneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada, annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir" denildi