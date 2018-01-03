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: Projeler değil 3.7 kilometre yürüyüş yolu ihaleler iptal edildi

Giriş Tarihi: 3.1.2018
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 metro hattı ihalesinin, "hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için" iptal edildiğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı. Açıklamada "Toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi 'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır" denildi.
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İBB: Projeler değil 3.7 kilometre yürüyüş yolu ihaleler iptal edildi
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