İBB: Projeler değil 3.7 kilometre yürüyüş yolu ihaleler iptal edildi

İstanbul
Büyükşehir Belediyesi, 6 metro hattı ihalesinin, "hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için" iptal edildiğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı. Açıklamada "Toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul
'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır" denildi.