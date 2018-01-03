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İşçi kardeşler patron oldu

Yılalr önce 'un Yazla köyünden işsizlik nedeniyle 'a göç eden 6 kardeş, girdikleri bir fabrikasında yıllarca işçi olarak çalıştı. Bilgi ve birikimlerini birleştiren 6 kardeş, biri İstanbul'da diğeri Muş'ta iki atölye açtı, kendi işlerinin patronu oldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 11:32
İşçi kardeşler patron oldu

işini öğrenen kardeşlerden Şaban (29) Yunus (27) ve (24), 2017 yılında baba ocağına dönerek 'da kurdukları atölyenin aynısını 'ta açtı. Çelik kardeşler, İl Özel İdare'ye ait bir iş yerini kiralayarak İş ve İşçi Bulma Kurumu'ndan 65 işçiyi de çalıştırmaya başladı. Burada ürettikleri pantolonları başta Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Avrupa'ya ihracat ettiklerini belirten Şaban Çelik, "İşsizlik nedeniyle kardeşlerimle birlikte İstanbul'a gittik. Hepimiz bir tekstil fabrikasına girip 7 yıl işçi olarak çalıştık. İşi çok iyi öğrendikten sonra artık kendi işyerimizi açmaya karar verdik. İstanbul'da bir atölye açtık ve işlerimiz çok iyi. Daha sonra memleketimiz Muş'a da yatırım yapmaya karar verdik. Burada kiraladığımız İl Özel İdare'ye ait bir yerde atölye kurduk. 65 kişiyi bu atölyede çalıştırmaya başladık. Hem İstanbul'da hem de burada işlerimiz çok iyi. Bizim bu başarı hikayemiz umarım herkese örnek olur. Atalarımızın de dediği gibi bir elin nesi var iki elin sesi var. Güç birliği ettiğinizde tek yumruk olduğunuzda başaramayacağınız iş yoktur. Bizde patron yok. Hepimiz işçi gibi çalışırız" diye konuştu.

İŞÇİLER DE MEMNUN

İşçiler de hemşehrileri kardeşlerden memnun olduklarını belirterek, isteklerinin bu gibi iş yerlerinin memleketlerinde çoğalarak işsizlik sayısının azaltılması olduğunu söyledi. Diğer 3 kardeşin ise İstanbul'daki atölyenin başında oldukları öğrenildi.

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İşçi kardeşler patron oldu
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