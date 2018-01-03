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Kasis anlaşmazlığını ‘istinaf’ çözecek

FATİH ULAŞ
FATİH ULAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018
Kasis anlaşmazlığını ‘istinaf’ çözecek

Büyükçekmece'de 'ne yaklaşık üç yıl önce başvuran , villasının bulunduğu Alkent 2000 Mahallesi Çamlıca Bulvarı'na, site yönetimi tarafından yapılan kasisler nedeniyle davacı oldu. Boran dava dilekçesinde, kamu yoluna belediye veya emniyetin kasis yapabileceği, site yönetiminin böyle bir yetkisi olmadığı öne sürüldü. Asliye Hukuk Mahkemesi ile karşılıklı olarak yetkisizlik kararı verdi. Yargıtay 20. Hukuk Dairesi devreye girip yetki sorununu çözdü ve davaya Sulh Hukuk Mahkemesi'nin bakmasını kararlaştırdı. Sulh Hukuk Mahkemesi ise yaklaşık üç yıl sonra davanın reddine karar verdi. Davacı Dursun Boran'ın itirazı üzerine dosya üst mahkeme olan İstinaf Mahkemesi'ne gitti.

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Kasis anlaşmazlığını ‘istinaf’ çözecek
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