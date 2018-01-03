Kuzguncuk’ta ahşap bina çıra gibi yandı

Üsküdar'da elektrik sobasından çıkan yangında ahşap bina kül oldu. Kuzguncuk Mahallesi Tomruk Ağası Sokak'ta bulunan 3 katlı ahşap bir binada dün 10.00 sıralarında yangın çıktı. Binanın 2. katındaki dairede elektrik sobasından çıktığı belirtilen yangın kısa sürede bütün binayı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yanan binanın bir kısmı müdahale sırasında çöktü. Yangın sırasında evde bulunan bir kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın sonrasında ahşap bina kullanılamaz hale geldi.

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