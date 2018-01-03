Maalesef güvendim ciddi mağduriyetim var

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a vergilerini düzenli ödemesine rağmen 29 Eylül'de 3.5 milyon lira vergi cezası geldi. İddiaya göre Tatlıtuğ, muhasebecisi Erdal D.'yi aramış ancak ulaşamayınca savcılığa başvurdu. Soruşturma başlatan savcılık Erdal D.'nin ifadesini aldı. Erdal D.'nin suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Bunun üzerine Tatlıtuğ ifadeye çağırıldı.

'MAALESEF GÜVENDİK'

?Avukatıyla birlikte dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Kıvanç Tatlıtuğ, soruşturmayı yürüten savcılığa ifade verdi. Mali müşaviri tarafından mağdur edildiği için savcılığa geldiğini belirten ünlü oyuncu, "Hem ben mağdur oldum hem de devletim zor durumda kaldı. Mağduriyetimin giderilmesi için gerekli açıklamamızı yaptık" diye konuştu. Şikayet ettiği mali müşavirine ulaşamadığını ve bunun için gerekli çalışmaların yapıldığını anlatan Tatlıtuğ, "Bu herkesin başına gelebilecek bir şey. Maalesef insan güveniyor. Şu ana kadar birçok insanın başına gelmiştir" ifadelerini kullandı.

'CİDDİ BİR MEBLAĞ'

?Tatlıtuğ, gazetecilerin mağdur edildiği rakama ilişkin sorusu üzerine, detayları daha sonra açıklayacağını belirterek, şöyle devam etti: Rakamı konuşmayalım. Ciddi bir meblağla ilgili mağduriyetim var. İncelemeye tabi tutulduğum zaman öğrendim. Farkına vardık ki belli sıkıntılar olmuş. Biz de gerekli bütün dosyalarımızı evraklarımızı topladık. Her şeyi savcıya verdik ve şikayetçi olarak gerekli açıklamayı yaptık.