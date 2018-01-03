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Şehrin kalabalığından kaçtılar; hayallerini yaşıyorlar!

Uzun yıllar İstanbul'da özel sektörde çalışan Metin, Güzin Göğüş çifti şehrin stresi ve kalabalığından bıkıp Karaburun'a yerleşti. Hayallerini gerçekleştirmek için 25 dönüm bahçesi alan çiftin karşısına hiç ummadıkları bir sorun çıktı. Genç çift ağaçlarına dadanan zeytin sineğiyle baş etmenin yolunu ararken kendi çevrelerinde "Zeytin Okulu" bulunduğunu öğrendi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 3.1.2018 14:16 Güncelleme Tarihi: 3.1.2018 14:25
Şehrin kalabalığından kaçtılar; hayallerini yaşıyorlar!

"EMEKLİ OLUNCA YAPARIZ" DİYORLARDI...

48 yaşındaki Metin Göğüş, uzun yıllar yurt için ve yurt dışında bankacılık yaptığını ve hayalinin bir gün cilik yapmak olduğunu söyledi. Uzun yıllar ofiste çalıştıktan sonra şimdi doğa içinde yaşamanın çok farklı olduğunu belirten Göğüş, "Bankacı olduğum için hafta içi ve hafta sonu çok geç saatlere kadar yoğun tempoda çalışma hayatım oldu. Zeytincilik yapmak aslında bizim emeklilik projemizdi, tarımla uğraşmak gibi düşüncemiz her zaman vardı. Ama şartlar bunu öne almamıza sebep oldu" diye konuştu.

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Şehrin kalabalığından kaçtılar; hayallerini yaşıyorlar!
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