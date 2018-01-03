Şehrin kalabalığından kaçtılar; hayallerini yaşıyorlar!

"EMEKLİ OLUNCA YAPARIZ" DİYORLARDI...

48 yaşındaki Metin Göğüş, uzun yıllar yurt için ve yurt dışında bankacılık yaptığını ve hayalinin bir gün zeytincilik yapmak olduğunu söyledi. Uzun yıllar ofiste çalıştıktan sonra şimdi doğa içinde yaşamanın çok farklı olduğunu belirten Göğüş, "Bankacı olduğum için hafta içi ve hafta sonu çok geç saatlere kadar yoğun tempoda çalışma hayatım oldu. Zeytincilik yapmak aslında bizim emeklilik projemizdi, tarımla uğraşmak gibi düşüncemiz her zaman vardı. Ama şartlar bunu öne almamıza sebep oldu" diye konuştu.