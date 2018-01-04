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'da ölen doktorun organları bağışlandı

'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden doktorun organları umut oldu. Gemlik ilçesinde aile hekimi olarak görev yaparken 4 gün önce beyin kanaması geçiren doktor Faruk Kemal Sevilmiş, kaldırıldığı Çekirge Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sevilmiş'in organları ailesinin talebi üzerine bağışlandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 23:35 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 23:36
Bursa'da ölen doktorun organları bağışlandı

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Engin Paralı, gazetecilere yaptığı açıklamada, meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

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nın önemine değinen Paralı, "Hayatı boyunca hastalarına sağlık dağıtan arkadaşımız öldükten sonra da insanlara can olmaya devam edecek. Organlarının bağışlanmasına izin veren yakınlarına şükranlarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz." dedi.

Yüksek İhtisas Hastanesi cerrahlarından Atilla Satır ise 48 yaşında vefat eden Sevilmiş'in hayatını hastalarına adayan bir doktor olduğunu anlatarak, "Türkiye'deki yaklaşık 25 bin böbrek hastasının 2'sinin kurtulma imkanı olacak. Hastanın böbreklerini alarak 2 diyaliz hastasının yaşamına biraz olsun katkı sağlayacağız. Ayrıca karaciğeri de bir hastaya nakledilecek." diye konuştu.

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"YILLARCA ORGAN YETMEZLİĞİ YAŞAYAN İNSANLARA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞTI"

Sevilmiş'in kardeşi Haluk Sevilmiş de ağabeyinin yıllarca acil servis, diyaliz bölümünde görev yaptıktan sonra mesleğine aile hekimi olarak devam ederken hayatını kaybettiğini söyledi.

"Buradaki doktorlar da bize organ bağışının önemini ve nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha sonra biz de ağabeyimin organlarını bağışlama kararı aldık. Ağabeyim 10 yıl kadar diyaliz hekimi olarak görev yaptı. Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi de zaten organ bağışının yapılması konusunda bizlere tavsiyede bulunuyordu. Biz de ağabeyimin ölümünden sonra insanlara yardımcı olmasını sağlamak için organlarının bağışlanmasını istedik."

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Bursa'da ölen doktorun organları bağışlandı
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