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Kahraman şoföre ödül

ABBAS ÇAKAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018
Kahraman şoföre ödül
'nde, nefes almayan bebeği suni teneffüsle hayata döndüren otobüs şoförü Hayrettin Şahin, ödüllendirildi. Yılbaşı gecesi bir çiftin feryadını duyan şoför, otobüsünü kenara çekti. Şoför Şahin, çiftin bebeklerinin nefes almadığını görünce daha önce aldığı ilk yardım bilgileriyle, önce boğazına kaçan dilini çıkardı, ardından kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı , bebeği hayata döndüren kahraman şoförü bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.
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Kahraman şoföre ödül
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