Kahraman şoföre ödül

Kocaeli
'nde, nefes almayan bebeği suni teneffüsle hayata döndüren otobüs şoförü Hayrettin Şahin, ödüllendirildi. Yılbaşı gecesi bir çiftin feryadını duyan şoför, otobüsünü kenara çekti. Şoför Şahin, çiftin bebeklerinin nefes almadığını görünce daha önce aldığı ilk yardım bilgileriyle, önce boğazına kaçan dilini çıkardı, ardından kalp masajı ve suni teneffüsle hayata döndürdü. Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu
, bebeği hayata döndüren kahraman şoförü bir maaş ikramiye ile ödüllendirdi.