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Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

'de, kestiği ağaç üzerine devrilen kişi hayatını kaybetti.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 11:11
Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü

Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa Köyü Gelincik mevkisinde kışlık odun hazırlığı yapan 48 yaşındaki Ömer Aktaş'ın kestiği ağaç, üzerine devrildi.

Olayı görenler, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Aktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve Çayeli Belediyesi İtfaiye ekipleri Aktaş'ın cesedini bulunduğu yerden sedye yardımı ile çıkardı.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından cenaze, Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kestiği ağacın altında kalan kişi öldü
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