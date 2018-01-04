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Lise si ini yumrukladı

'ın Malkara ilçesinde, lise si Y.B., (17) kendisini kantinde uyaran i M.U.'ya (53) yumruklu saldırıda bulundu. Disipline sevk edilen öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 4.1.2018 14:42 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 14:42
Lise öğrencisi öğretmenini yumrukladı

Malkara Hüsniye Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf si Y.B., iddiaya göre kendisini okul kantinindeki davranışı nedeniyle uyaran atölye i M.U. ile tartıştı. Tartışma sırasında öğretmenine yumruklar atmaya başlayan Y.B.'yi araya girenler güçlükle sakinleştirdi. Yüzünde kanama meydana gelen öğretmen M.U., durumu okul idaresine bildirip, polise şikayetçi olmadı. Okul yönetimi de öğretmenini darp eden Y.B., hakkında disiplin soruşturması başlattı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Malkara İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Saraç, olayın üzücü olduğunu belirterek, "Öğrenci Y.B., kul disiplin işleri başkanlığına havale edildi. Konuyla ilgili öğretmen ve öğrenciden ifadeler alınacak. Disiplin kurulundan çıkacak karar doğrultusunda gereğini yapacağız. Okul içerisinde öğrenciye yakışmayan bir davranış. Kesinlikle hoş bir şey değil. Konunun takipçisi olacağız, gerekeni yapacağız" dedi.

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Lise öğrencisi öğretmenini yumrukladı
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