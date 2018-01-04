Nuray Hafiftaş kimdir? Nuray Hafiftaş'ın hastalığı nedir?

Türk halk müziğinin yeşil gözlü kraliçesi olarak anılan Nuray Hafiftaş'a kanser teşhisi konuldu. Temmuz ayında büyük bir ameliyat olan Nuray Hafiftaş, şu an karaciğer için kemoterapi tedavisi görüyor. Aylardır çok zor zamanlar geçiren Nuray Hafiftaş, kendisini seven hayranlarından dua istiyor. Peki, Nuray Hafiftaş kimdir? Aslen nereli? Nuray Hafiftaş kaç yaşındadır? İşte, Nuray Hafiftaş hakkında detaylı bilgi sizin için araştırdığımız haberimizde...

NURAY HAFİFTAŞ KİMDİR?

Nuray Hafiftaş, 8 Ağustos 1964 yılında Çıldır'da doğdu.

Vikipedi'de yer alan bilgilere göre, ilkokulu Taksim'de okudu.

İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra İstanbul Belediye Konservatuarı İcra Heyetinde 4 yıl kadrolu devlet sanatçısı olarak çalıştı.

Aynı yıllarda İstanbul Radyosu'nda da sözleşmeli sanatçı olarak 4 yıl çalıştı.

Şimdiye kadar birçok albüm çıkaran sanatçının 100'ü aşkın söz ve bestesi kendisine ait olan eserleri var.

Bunlardan "Ayrılık Nikahı", "Yalan Dünya" ve "İsyan Ediyorum"u Kibariye, "Hasret" ve "Gurbet"i ise İzzet Yıldızhan okudu. Sanatçının son albümünde ise kendisine ait Be Hey Gafil ve "Yavrular isimli iki bestesi bulunuyor.

Türk Halk Müziği'nin çağdaş, otantizm'e asla ihanet etmeyen ama teknoloji'ye açık bir neferi oldu. Zaman oldu kendi kulvarında birlikte yarıştıkları meslektaşlarının albümlerinde vokal yapacak kadar alçak gönüllü ve özverili oldu.

Nuray Hafiftaş'ın Türk Halk Müziği klasik sanatçıları literatürüne girmesine neden olan özellikleri kuşkusuz sadece bunlar değil. "Eyvah Gönül" de ürettikleri eserlerden biri.

Star Prodüksiyon etiketiyle piyasaya çıkan 'Yazı Bir Dert Kışı Bir Dert' isimli son albümünün prodüktörlüğünü Yusuf Savaş üstlendi. 12 eserden oluşan bu albüm yaklaşık dört yıl aradan sonra çıktı.