Rahatsız eden eski sevgilisini öldürttü

Antalya
'da
bir kadın, kendisini rahatsız eden eski sevgili
sini iki arkadaşına öldürttü. 4 kişi yakalandı. Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Ozankent Sitesi'nde meydana geldi. Osman Çıkan
(55), bir süredir birlikte yaşadığı Asuman B.'nin (37) kendisini terk etmesini kabullenemeyince telefonla sık sık aramaya başladı. Bundan rahatsız olan Asuman B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.'ya (19) anlattı. İddiaya göre cinayet
planı yapan şüpheliler, önceki gece Çıkan'ın evine girip saklandı. Gece eve gelen Çıkan ile Asuman B. ve arkadaşları arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında T.U ve C.Y., Çıkan'ı dövüp boğazını sıkarak öldürdü. Sabah Osman Çıkan'ı evde ölü bulduğuna dair polise ihbarda bulunan Asuman B., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis, T.U. ve C.Y. ile yardım eden N.D.'yi de gözaltına aldı.