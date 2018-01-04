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Rahatsız eden sini öldürttü

Giriş Tarihi: 4.1.2018
Rahatsız eden eski sevgilisini öldürttü
Antalya'da bir kadın, kendisini rahatsız eden sini iki arkadaşına öldürttü. 4 kişi yakalandı. Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi Ozankent Sitesi'nde meydana geldi. (55), bir süredir birlikte yaşadığı Asuman B.'nin (37) kendisini terk etmesini kabullenemeyince telefonla sık sık aramaya başladı. Bundan rahatsız olan Asuman B., durumu arkadaşları C.Y. (20) ve T.U.'ya (19) anlattı. İddiaya göre planı yapan şüpheliler, önceki gece Çıkan'ın evine girip saklandı. Gece eve gelen Çıkan ile Asuman B. ve arkadaşları arasında kavga çıktı. Kavga sonrasında T.U ve C.Y., Çıkan'ı dövüp boğazını sıkarak öldürdü. Sabah Osman Çıkan'ı evde ölü bulduğuna dair polise ihbarda bulunan Asuman B., sorgusunda cinayeti itiraf etti. Bunun üzerine polis, T.U. ve C.Y. ile yardım eden N.D.'yi de gözaltına aldı.
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Rahatsız eden eski sevgilisini öldürttü
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