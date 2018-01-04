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'da : 1 ölü, 2 yaralı

'ın Muratlı ilçesinde sonucu bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 4.1.2018 06:26 Güncelleme Tarihi: 4.1.2018 06:27
Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, (51), Ayhan Süzen (56) ve Özkan Çiğdem (39), Muradiye Mahallesi 106. Sokak'taki evlerine giderken kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin sına uğradı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri geldi.

Sağlık ekipleri, Muharrem Eğcin'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yaralanan Ayhan Süzen, Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine, Özkan Çiğdem ise Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Tekirdağ'da bıçaklı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
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