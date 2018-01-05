Acılı anneden komşulara ‘sahip çıkmadınız’ sitemi

Maltepe Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak'ta yaşadığı dairede cinnet
getiren Ali Yardım (29), kızları Elif Mina (4) ve Hira'yı (2) pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etmişti. Talihsiz yavrular için dün öğle namazının ardından Sancaktepe'deki Yenidoğan Hz. Ali Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. İki minik kızın tabutunun üzerine Türk bayrağı konuldu. Elif'in tabutu cenaze aracının arkasına konurken, Hira bebeğin tabutunu ise annesi aracın içinde kucağında taşıdı. Acılı anne Dilek Yardım kızlarının tabutunu omuzlayıp musalla taşına kadar taşıdı.
"BİZE SAHİP ÇIKMADINIZ"
Sinir krizi geçiren annenin halini gören cami avlusundaki vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Anne Yardım, o sırada kendisini teselli etmek isteyen kadınlara isyan etti. "Hepinizin kapısını çaldım, yalvardım. Hiçbiriniz sahip çıkmadınız. Ne yüzle buraya geldiniz. Zamanında neredeydiniz. Yavrularım kuzularım gitti. Kalbim ağrıyor. Hiç kalbiniz ağrıdı mı? Ciğerim yanıyor sizin ciğeriniz yandı mı?" diyen anne, gözyaşlarına boğuldu. Yakasına astığı kızlarına ait emziği sık sık öperek ayakta durmaya çalışan Dilek Yardım'ın yavruları Yenidoğan Mezarlığı'nda defnedildi.
'KIZIM SANA BOT ALDIM GİYEMEDİN'
Kızlarının tabutuna sarılarak bekleyen acılı anne, "Elif sana bot aldım, giyemedin yavrum. Biz üçümüzdük. Yavrularım beni bırakıp gitti. Koruyamadım onları" dedi.