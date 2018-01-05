Adana'dan Amerika'ya çocuklar satılarak, dinleri değiştirildi

Adana'da yaşanan evlatlık skandalları gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

4 kardeşin buluşma anı milyonları ekrana kilitledi

Atv'de yayınlanan Esra Erol'da isimli programda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşandı.

Kardeşlerini aramak için programa katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından Amerika'ya satılan kardeşleriyle Esra Erol'da buluştu.

TÜRKİYE BU ANA KİLİTLENDİ!

4 kardeşin buluşma anı milyonları ekrana kilitledi.

Biyolojik kardeşlerine Esra Erol'da kavuşan, isimleri Michelle ve Brittany olarak değiştirilen kardeşlerin dinleri, dilleri ve kültürlerinden koparılarak Amerika'da yaşadıkları ortaya çıktı.

İddialara göre Avukat Elife Kumak tarafından İncirlik hava üssünde çalışan üst düzey Amerikan askerlerine satılan çocuk sayısının oldukça fazla olduğu söyleniyor.