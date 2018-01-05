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'dan 'ya çocuklar satılarak, dinleri değiştirildi

Kardeşlerini aramak için 'da programına katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından 'ya satılan kardeşleriyle stüdyoda buluştu. Bir avukat tarafından İncirlik hava üssünde çalışan üst düzey Amerikan askerlerine satılan çocuk sayısının oldukça fazla olduğu iddia ediliyor.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 21:49
Adana'dan Amerika'ya çocuklar satılarak, dinleri değiştirildi

'da yaşanan evlatlık skandalları gün geçtikçe büyümeye devam ediyor.

4 kardeşin buluşma anı milyonları ekrana kilitledi

Atv'de yayınlanan 'da isimli programda Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşecek bir olay yaşandı.

Kardeşlerini aramak için programa katılan Cumali ve Sebiha, Elife Kumak isimli bir avukat tarafından 'ya satılan kardeşleriyle Esra Erol'da buluştu.

TÜRKİYE BU ANA KİLİTLENDİ!

4 kardeşin buluşma anı milyonları ekrana kilitledi.

Biyolojik kardeşlerine Esra Erol'da kavuşan, isimleri Michelle ve Brittany olarak değiştirilen kardeşlerin dinleri, dilleri ve kültürlerinden koparılarak Amerika'da yaşadıkları ortaya çıktı.

İddialara göre Avukat Elife Kumak tarafından İncirlik hava üssünde çalışan üst düzey Amerikan askerlerine satılan çocuk sayısının oldukça fazla olduğu söyleniyor.

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Adana'dan Amerika'ya çocuklar satılarak, dinleri değiştirildi
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