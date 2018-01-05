Çete elebaşı Nuri Ergin'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı

Operasyon, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Farklı tarihlerde 3 gasp, parada sahtecilik ve uyuşturucudan araması olan Nurettin Ergin (34), dün saat 00.45'te Dervişali Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin farklı ilçelerde, "Yağmadan" "tehdit"e, " silahlı gasp"tan soyguna 9 araması daha olduğu belirlendi. Ayrıca benzer suçlardan 7 aramasının daha olduğu anlaşılan Ergin'in cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

"Nurişler" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı Nuri Ergin'in oğlu Nurettin Ergin Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Milliyet