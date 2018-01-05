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Çete elebaşı 'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı

'da "" olarak bilinen çetenin elebaşı 'in oğlu Fatih'te gözaltına alındı. Erginin, çok sayıda suç kaydı ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 5.1.2018 14:28 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 15:17
Çete elebaşı Nuri Ergin'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı

Operasyon, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Farklı tarihlerde 3 gasp, parada sahtecilik ve uyuşturucudan araması olan (34), dün saat 00.45'te Dervişali Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin farklı ilçelerde, "Yağmadan" "tehdit"e, " silahlı gasp"tan soyguna 9 araması daha olduğu belirlendi. Ayrıca benzer suçlardan 7 aramasının daha olduğu anlaşılan Ergin'in cezaevi firarisi olduğu tespit edildi.

"" olarak bilinen suç örgütünün elebaşı 'in oğlu Nurettin Ergin Emniyet'teki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Milliyet

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Çete elebaşı Nuri Ergin'in cezaevi firarisi oğlu yakalandı
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