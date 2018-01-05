Haberler Yaşam Haberleri ‘Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı’

‘Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı’ Yılbaşı ikramiyesini kazanan 4 talihliden biri KKTC’de kurpiyerlik yapan Öztürk, bileti bayiden borçla aldı. Öztürk’ün önceliği çocuklarının geleceğini garanti altına almak

Giriş Tarihi: 5.1.2018