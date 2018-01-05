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Meşaleler şehitleri için yandı

Harekatı’nın 103'üncü yıldönümü dolayısıyla Gençlik ve  tarafından düzenlenen etkinlikte, ellerinde meşale ve bayraklarla yürüyen binlerce vatandaş, 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 5.1.2018 22:24 Güncelleme Tarihi: 5.1.2018 22:27
Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı

'ta, Gençlik ve tarafından düzenlenen, Valiliği'nin organize ettiği etkinler bugün akşam saatlerinde başladı.

Sarıkamış Kazım Karabekir Paşa Camisi'nde şehitler için mevlit okutuldu. Ardından Sarıkamış 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'nda toplanan binlerce vatandaş, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düştüğü gecede ellerinde bayraklar ve meşalelerle 3 kilometre uzaklıktaki Yukarı Sarıkamış Şehitliği'ne yürüdü.

Sarıkamış şehitleri anısına yapılan kardan heykeller

Yürüyüşe, Ak Parti Kars Milletvekili Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doğan, Kars Belediye Başkanı MHP'li Murtaza Karaçanta, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları ile Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Beyribey'in Sarıkamış için yazdığı şiiri okuduğu gecede, Vali Rahmi Doğan ise konuşma yaptı. Vali Doğan, "Sarıkamış'ı ve Çanakkale'yi bilmeyen bir nesil bu ülkeyi ileriye taşıyamaz. Sarıkamış bu ülkenin beyaz destandır" dedi.

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Meşaleler Sarıkamış şehitleri için yandı
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