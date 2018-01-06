İstanbul, âşığını kaybetti

Mimar, gazeteci ve yazar Aydın Boysan (97) doğduğu ve âşık olduğu şehir İstanbul'da dün hayatını kaybetti. Nüktedan kişiliğiyle yediden yetmişe herkesi güldüren Boysan, ölümüyle sevenlerini üzdü. Aslen Rizeli olan ve "İstanbul âşığı" bilinen Boysan, Beşiktaş Ulus'taki evinde organ yetmezliği nedeniyle öldü. 1945'ten 2000'e kadar mimar olan Boysan, iş hayatı boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarladı. Onun tasarladığı ilk proje Hakkâri Vilayet Konağı'ydı. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer alan Boysan, Hürriyet Medya Towers, Sütlüce'deki Arçelik binası, Eczacıbaşı binası, İpekkağıt Karamürsel, Çorlu Aymar, Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda projeye imza attı. Odanın yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul Şube Başkanı oldu. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı.1957-1972 arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Boysan, Pertevniyal Lisesi ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi mezunuydu. Paldır Güldür, Yangın Var, Umut Simit, Yalan, Oldu mu Ya, Fısıltı, Dostluk, Şerefe ve Dünyayı Severek gibi çok sayıda kitap yazdı. Boysan, kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kurdu. 10 yıl aralıksız köşe yazarlığı yaptı.

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