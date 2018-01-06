Sultanbeyli 2017 yılına damga vurdu

Halep'e 105 tırla insani yardımlarda bulunan Sultanbeyli Belediyesi'nin destekleriyle mülteciler için 150 öğrenci kapasiteli anaokulu hizmet vermeye başladı. Özel bir teşebbüsün desteğiyle 3 bin mülteci çocuğa da kırtasiye malzeme, kıyafet ve oyuncak dağıttı.

Battalgazi ve Mehmet Akif Mahallesi'ne kazandırılan sanatsal yapıların yanı sıra Sultanbeyli Belediyesi'nin hayata geçirdiği Kültür Elçileri projesiyle yeni neslin kültürden kopmasına engel olacak faaliyetler hayata geçirildi.

Kent Meydanı'nda bulunan yeni merkez camii, eski camiye göre daha kullanışlı bir yapıya kavuşturularak iç alan 1100 kişi kapasiteli olarak inşa edildi.

2017 yılında açıklanan nüfus verilerine göre Sultanbeyli'nin nüfusu 2 bin 979 kişi arttı. Buna bağlı olarak yeni nüfus 324 bin 709 olarak açıklandı.

İlçenin en işlek bulvarlarından biri olan Bosna Bulvarı'nda prestij cadde uygulaması hayata geçirildi.

Bu sene ikincisi düzenlenen ve Sultanbeyli Belediyesi'nin desteklediği Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri ziyaretçilerine ev sahipliği yaparken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nda Sultanbeyli Belediyesi stand açtı.

Prof. Dr. İlhan Varank Kütüphanesi açılarak 17 bin kitap ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Öğrencilerin sosyalleşmesini sağlamak maksadıyla Sultanbeyli Spor Salonu'nda Şehit Ömer Halisdemir anısına okul sporları programı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sultanbeyli'de bazı tesislerin açılışını gerçekleştirerek, "28 Şubat zihniyetinin bu ülkede neler yaptığını çok iyi biliyorum." dedi.

Uluslararası Türk Savaş Esirleri Sempozyumu Sultanbeyli'de gerçekleştirilirken "Sosyo-Politik ve Ekonomik Boyutlarıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Sempozyumu" da Sultanbeyli'de gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki mülkiyet meselesiyle ilgili konuşarak, "Sultanbeyli'deki kardeşlerimiz rahat edecekler." dedi.

Karizma Sokak ve Atatürk Caddesi'nin kesiştiği bölgeye 130 araç kapasiteli otopark yapımına başlandı. Ulaşımda Sultanbeyli'de araç sayısı 2017 yılında 258'e çıkarken, sefer sayısı da 2135'e yükseltildi. Hat sayısı da 31 olarak belirlendi.

İstanbulensis Şiir Festivali'nde şiirler "Diriliş" ruhuyla Lütfi Kırdar Kongre Salonu'ndan yükseldi. 20 ülkeden, 50 şairin katılımıyla düzenlenen 5. Uluslararası Şiir Festivali yoğun bir katılıma sahne oldu.

Sultanbeyli'de Ramazan Bir Başka Güzel… "Ramazan Kavuşmaktır" sloganıyla 15 mahallede gönül sofraları kuruldu, etkinlikler düzenlenerek Sultanbeyli'de komşular iftarını birlikte açtı.

Başbakan Binali Yıldırım TEM Kurtköy bağlantı yolu gişe sahasındaki Kuzey Marmara Otoyolu Mecidiye Gişeleri bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirdi.

Sultanbeyli Belediyesi bünyesinde hizmet veren gençlik merkezlerinde bu sene de yaz dolu dolu geçti. 600 öğrencinin yer aldığı yaz okullarında Kur'an-ı Kerim, Siyer gibi eğitimler verilirken; satranç, doğa yürüyüşü, uçurtma şenliği gibi etkinlikler de düzenlendi.

15 Temmuz Destanı dolayısıyla ilçede bulunan şehitlerin kabirleri ziyaret edildi, şehitler için mevlid-i şerif okutuldu. FETÖ'cü hainlere karşı 15 Temmuz'da ortaya koyulan direniş ve zafer fotoğraflarından oluşan sergi, Kent Meydanı'nda görücüye çıktı.

15 Temmuz gecesi darbe girişiminde Orhanlı Gişeleri'nde şehit olanlar anıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Necip milletimiz vatan sevgisini gözler önüne sermiştir." dedi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sultanbeyli'de de 15 Temmuz 2017 günü Kent Meydanı taştı. Başkan Keskin, "Milletimizin kararlı duruşu ve mücadelesiyle darbe girişimi başarısızlığa uğramıştır." diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi işgal girişiminde bulunan 99 şüphelinin yargılandığı duruşmayı takip etti.

Şehit Erkan Karakaş ve Çağlayan Parkı Sultanbeylililerin hizmetine sunuldu. Filistin Parkı da Adil Mahallesi'nde ilçe sakinlerinin kullanımına açıldı.

Sultanbeyli'nin ikinci meydanı için hazırlıklar devam etti. Yenilenen Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nin yanına Kitap Kafe için inşaat çalışmaları başladı.

Sultanbeyli Belediyesi minik dostlarını unutmayarak ilçenin belirli bölgelerine yerleştirdiği su kaplarıyla sokak hayvanlarının susuz kalmamasını sağladı.

3. Sultanbeyli Kitap Fuarı sekiz gün boyunca ziyaretçilerine kapılarını açtı. Sayısız imza günü ve söyleşi etkinlikleri düzenlenen fuarın ana teması "Kudüs" oldu.

Üsküdar metrosuna entegre edilecek olan Sultanbeyli metrosunun çalışmaları başladı. Sultanbeyli Belediyesi tarafından şehitlerin kabirlerine mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.

İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde Aydos Kalesi ve Arkeolojik Kazıları paneli yapıldı. Panelle birlikte kazılarda çıkan eserler de sergilendi.

İstanbul'un ilçeleri arasında sadece Sultanbeyli'de olan Katı Atık Aktarma Merkezi'nde "Temizlikte Farkındalık Oluşturma" programları düzenlendi.

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma girişimine karşın Sultanbeyli Kent Meydanı'nda protesto mitingi düzenlendi. Başkan Keskin, "Kudüs Filistin'in başkentidir." dedi.

Sultanbeyli'de 2009'dan sonra son sekiz senede 34 okulun faaliyete geçtiği açıklanarak Sultanbeyli Belediyesi eğitime önem verdiğini bir kez daha ortaya koydu.

2009'dan önce 296 adet yapı ruhsatı verilmişken, 2009'dan sonra Sultanbeyli Belediyesi son sekiz senede 2018 adet ruhsat verdiğini açıkladı.

"Yerel Yönetimler Kitap ve Kültür Fuarında" Sultanbeyli Belediyesi stand açtı. Sultanbeyli 6. kütüphanesine kavuşarak İstanbul Valisi Vasip Şahin'in katılımıyla Hamidiye Halk Kütüphanesi'ni Sultanbeylililere kazandırdı.