Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları! Milli Piyango Sayısal Loto bilet sorgulama...

6 Ocak sonuçları! Sayısal Loto bilet sorgulama...

sonuçları belli oldu! Merakla beklenen 6 Ocak Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonuçlarını haberimizden sorgulayabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi yine noter huzurunda gerçekleşleşen çekilişişte şanslı numaraların tamamını bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti! İşte 6 Ocak Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları...

Giriş Tarihi: 7.1.2018 10:25
6 Ocak Sayısal Loto sonuçları! Milli Piyango Sayısal Loto bilet sorgulama...

sonuçları açıklandı! Milyonlarca vatandaşın umutla sonuçlarını beklediği Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. 6 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir ve bilet sorgulama motorundan biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Hatırlanacağı üzere geçen hafta 6 bilen bir kişi büyük ikramiyeyi kazanmıtştı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 1 milyon 862 bin 391 TL haftaya devretti.

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto çekilişinde 3 milyon 38 bin 632 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 949 bin 892 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 116 lira 38 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA -TIKLA-

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
6 Ocak Sayısal Loto sonuçları! Milli Piyango Sayısal Loto bilet sorgulama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN