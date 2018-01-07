6 Ocak Sayısal Loto sonuçları! Milli Piyango Sayısal Loto bilet sorgulama...

Milli Piyango Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milyonlarca vatandaşın umutla sonuçlarını beklediği Sayısal Loto çekilişinde sonuçlar belli oldu. 6 Ocak Sayısal Loto sonuçlarını haberimizden öğrenebilir ve bilet sorgulama motorundan biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Hatırlanacağı üzere geçen hafta 6 bilen bir kişi büyük ikramiyeyi kazanmıtştı. Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde altı bilen çıkmadı ve 1 milyon 862 bin 391 TL haftaya devretti.

MİLLİ PİYANGO SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 5 bin 641 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 7 bin 297 kişi 81 lira 25'er kuruş, 3 bilen 143 bin 860 kişi 11 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.

Sayısal Loto çekilişinde 3 milyon 38 bin 632 lira 75 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 949 bin 892 lira 18 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 89 bin 116 lira 38 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA -TIKLA-