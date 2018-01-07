Hurdacıları tek tek dolaşıyor; sanat eserine dönüştürüyor!

HURDACILARDAN TOPLUYOR...

Irak'tan 3 yıl önce göç ederek geldiği Diyarbakır'da atölye kuran İranlı Heykeltıraş ve Edebiyatçı Seywan Saedian, hurdacılardan topladığı demirleri birer sanat eserine dönüştürüyor. Yaşadığı coğrafyada etkilendiği olayları sanatıyla anlatan Seadian, hurda parçalarını toplumun belleğini yansıtan birer sanat eserine dönüştürüyor. Seadian'ın dokunduğu hurdalar birer eser olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Yaklaşık 20 yıldır sanatın çeşitli dallarıyla uğraştığını kaydeden Saedian, son 5 yıldır çoğunlukla enerjisini heykeltıraşlığa verdiğini ifade etti.