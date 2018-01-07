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Hurdacıları tek tek dolaşıyor; sanat eserine dönüştürüyor!

’da yaşayan İranlı Heykeltıraş , topladığı hurda parçalarını toplumun belleğini yansıtan birer sanat eserine dönüştürüyor. Saedian’ın dokunduğu hurdalar, kanatlanan bir kuştan özgürlük heykeline kadar yüzlerce figürle sanatseverlerin karşısına çıkıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 11:42 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 12:24
Hurdacıları tek tek dolaşıyor; sanat eserine dönüştürüyor!

HURDACILARDAN TOPLUYOR...

Irak'tan 3 yıl önce göç ederek geldiği 'da atölye kuran İranlı Heykeltıraş ve Edebiyatçı , hurdacılardan topladığı demirleri birer sanat eserine dönüştürüyor. Yaşadığı coğrafyada etkilendiği olayları sanatıyla anlatan Seadian, hurda parçalarını toplumun belleğini yansıtan birer sanat eserine dönüştürüyor. Seadian'ın dokunduğu hurdalar birer eser olarak sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Yaklaşık 20 yıldır sanatın çeşitli dallarıyla uğraştığını kaydeden Saedian, son 5 yıldır çoğunlukla enerjisini heykeltıraşlığa verdiğini ifade etti.

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Hurdacıları tek tek dolaşıyor; sanat eserine dönüştürüyor!
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