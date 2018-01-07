İncirlik’te kaçırıldılar Atv’de kavuştular

Adana İncirlik Üssü'nde ABD'li askerlere satılan, götürüldükleri ABD'de adları ve dinleri değiştirilen çocuklar, atv'de yayımlanan "Esra Erol'da" programında kardeşlerine kavuştu. Avukat Elife K. aracılığıyla yıllar önce İncirlik Üssü'nde ABD'li askerlere satıldığında 4 yaşında olan Hatice'nin ismi Michelle ve 7 aylık olan Seçil'in ismi ise Britanny olarak değiştirilmişti. Michelle ve Britanny önce ABD'de birbirlerini buldu. Ardından da Türkiye'deki kardeşlerine ulaştılar. 4 kardeşin buluşma anı milyonları atv ekranına kilitledi. 4 kardeş şimdi de evlatlık verilen diğer 2 erkek kardeşlerini arıyor.



BABAM BİZİ SATTI

Sebiha Berberoğlu yaşadıklarını şöyle anlattı: "Ben 13, kardeşim Cumali 2 yaşındaydı. Eve Elife K. ile birlikte yabancı bir aile geldi. Bize içinde bulgur, simit ve yağ bulunan erzak getirmişlerdi. Hatice'yi alıp gittiler. Babam çocuklarını para karşılığında sattı. Kumar ve alkol onun zaaflarıydı." Anne halen Antalya'da yaşıyor. Baba ise 2006'da hayatını kaybetmiş.



2 ÖZ 2 DE ÜVEY KARDEŞİ VAR

Evli ve bir çocuk annesi olan, adı da Britanny olarak değiştirilen Seçil (29) şöyle konuştu: "Beni büyüten ailemi ve hayatımı seviyorum. 7 yaşında evlatlık verildiğimi öğrendim. Üvey babam İncirlik'te askeri cerrahlık yapıyordu. Amerika'daki ailemi üzmek istemediğim için 2 yıl öncesine kadar biyolojik ailemi aramadım. Ama daha sonra evlat edinme belgelerinden soyadımı buldum ve sosyal medyadan araştırdım. Biyolojik ailemi bulduğum için çok mutluyum." Seçil'in ABD'li üvey babası, Adana'dan 2 çocuk daha almış. Ancak Seçil onların ailelerini öğrenmek istemediklerini söyledi.

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