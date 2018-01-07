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Oğlunun oyuncaklarından etkilendi 5 fabrika kurdu! Nasıl mı?

'da ilkokul mezunu Musa Akgül, 20 yıl önce 10 metrekarelik dükkanda demir doğrama atölyesi işletirken, oğluna hediye edilen kumandalı oyuncak arabadan etkilendi. Arabanın kumandasının mekanizmasını söküp inceleyen Akgül, uzaktan kumandalı garaj kapısı yaptı. 2005 yılında atölyesini fabrikaya dönüştürüp kumandalı bariyer, fotoselli kapı, mantar bariyer, yükleme sistemi, otopark otomasyon sistemi gibi ürünler üretti.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 14:34 Güncelleme Tarihi: 7.1.2018 14:54
Oğlunun oyuncaklarından etkilendi 5 fabrika kurdu! Nasıl mı?

Şu an , İstanbul ve Suudi Arabistan'da 5 fabrikasının bulunduğunu belirten Musa Akgül, ''Atölyede 3 kişi çalışıyorduk, şimdi yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin çoğunu iç pazarın yanı sıra Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz'' dedi.

Demir doğrama ustası Musa Akgül'ün (51), 20 yıl önce oğluna uzaktan kumandalı araba hediye edildi. Akgül de, oyuncak arabanın kumandayla çalışmasından etkilenip, mekanizmasının söküp inceledi. Aynı sistemi 10 metrekarelik atölyesinde yaptığı demir kapılarda denemek isteyen Akgül, garaj ve bahçe kapısı yaptı. Ürettiği ürünlere İlginin artması üzerine 2005 yılında devlet tarafından yatırımcılara sağlanan teşviklerden de yararlanıp Karaman'da ilk fabrikasını kurdu. Burada kumandalı kapı, bariyer, fotoselli kapı, mantar bariyer gibi ürünler üreten Akgül, başta Orta Doğu ülkeleri olmaz üzere, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.

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Oğlunun oyuncaklarından etkilendi 5 fabrika kurdu! Nasıl mı?
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