Oğlunun oyuncaklarından etkilendi 5 fabrika kurdu! Nasıl mı?

Şu an Karaman, İstanbul ve Suudi Arabistan'da 5 fabrikasının bulunduğunu belirten Musa Akgül, ''Atölyede 3 kişi çalışıyorduk, şimdi yaklaşık 400 kişiye istihdam sağlıyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin çoğunu iç pazarın yanı sıra Ortadoğu ülkelerine ihraç ediyoruz'' dedi.

Demir doğrama ustası Musa Akgül'ün (51), 20 yıl önce oğluna uzaktan kumandalı araba hediye edildi. Akgül de, oyuncak arabanın kumandayla çalışmasından etkilenip, mekanizmasının söküp inceledi. Aynı sistemi 10 metrekarelik atölyesinde yaptığı demir kapılarda denemek isteyen Akgül, garaj ve bahçe kapısı yaptı. Ürettiği ürünlere İlginin artması üzerine 2005 yılında devlet tarafından yatırımcılara sağlanan teşviklerden de yararlanıp Karaman'da ilk fabrikasını kurdu. Burada kumandalı kapı, bariyer, fotoselli kapı, mantar bariyer gibi ürünler üreten Akgül, başta Orta Doğu ülkeleri olmaz üzere, İngiltere, Almanya gibi ülkelere ihraç etmeye başladı.