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Otomobil üzerinde binicisi olan ata çarptı: 1 yaralı

’da otomobilin ata çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında at telef olurken, üzerindeki binicisi yaralandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018 10:25
Olay, merkeze bağlı Kaşoba köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 15 yaşındaki F.G.'nin kullandığı 34 RJ 8473 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmekte olan İshak Emre Ö.'nün (19) bindiği ata çarptı. Kazada at telef olurken, binicisi İshak Emre Ö. yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan İshak Emre Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ata çarpan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Otomobil üzerinde binicisi olan ata çarptı: 1 yaralı
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