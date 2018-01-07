Rot balansla 'fıtık tedavisi'ne doktorlardan tepki

Antalya'da rot balans ustasının bel ve sırt ağrısı çeken vatandaşlara kendi yaptığı aletle "tedavi" yapmasının çok sakıncalı bir durum olduğunu belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Halil İbrahim Cebeci, "Bu tedavinin alanında uzman kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Yoksa hastalar daha korkutucu durumla karşı karşıya kalabilirler" dedi.

Uzmanlar, dükkanında önce arabaların rot ayarlarını yapan daha sonra kendisine gelen hastaları kendi yaptığı alet ile yatırıp baş aşağı sallandıran ve bellerinden asan kişinin sağlık açısından yanlış bir uygulama yaptığını ifade etti.

'İNSANLAR YETERLİ BİLİNCE SAHİP DEĞİL'

Kendisinin de sıkça bu sağlık dışı tedavilerinin olumlu sonuçlarının olup olmadığı konusunda sorular aldığını belirten Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr.Dr. Halil İbrahim Cebeci, "Bel ağrıları olan bazı hastalarımız bize gelip böyle tedavi yöntemlerinin olduğunu belirtiyor. İnsanlar maalesef hastalıkları konusunda yeterli bilince sahip değil. Geçer diye beklediğimiz ya da doktor kontrolü dışında yapılan tedavi yöntemleri hastanın günlük yaşantısını olumsuz etkilemekte hatta daha da büyük hasarlara yol açmaktadır. Kendilerine ağrı içinde kıvranırken, doktora gitmek yerine hiçbir bilimsel temele dayanmayan bu yöntemlere başvurmayın uyarısında bulunuyoruz. Bu şekilde uygulamaların yanlış olduğunu belirtiyoruz. Ancak sinirlerde basıya bağlı bacaklarda güçsüzlük ya da istemli idrar yapamama, omurgada anormal hareketlilikler varsa cerrahi girişim mutlaka gereklidir. Kuvvet kaybı gibi nörolojik bulgular olmamasına rağmen uzun süren ağrılar hastaların yaşam kalitesini etkiliyorsa cerrahi girişim kaçınılmazdır. Bel fıtığının en önemli belirtisi bel ve bacakta başlayan ağrılardır. Ağrı hafif, orta veya şiddetli olabilir. Bel fıtığı ağrısı, belden başlayıp bir elektrik akımı gibi kesintisiz bacağa yayılır. Uyuşmanın da eşlik ettiği bu ağrı genellikle tek taraflıdır ancak taraf değiştirdiği veya iki tarafta da hissedildiği görülebilir. Bazen hastalar yalnızca bacak ağrısı ile gelir. Hapşırma, uzun süreli oturma, öne eğilme, ağrıyı arttırabilir. İleri vakalarda bacak kaslarında erime, incelme, bacakta üşüme olabilir, idrar kaçırma da görülebilir. Bu durumda hasta acilen ameliyata sevk edilmelidir. Bu anlamda bel ve bacak ağrılarınız varsa herhangi bir yöntem uygulanmadan önce ağrılarınızla ilgili doktorunuzla konuşup mümkün olan tüm tedavi olasılıklarını değerlendirmelisiniz" diye konuştu.