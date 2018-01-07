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Sapığını ihbar etti

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 7.1.2018
Sapığını ihbar etti

Ünlü oyuncu , sosyal medya hesabından kendisini taciz ederek hakaret eden sapığının cezalandırılmasını istedi. Yanardağ, geçtiğimiz günlerde İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne geldi ve sosyal medya hesabı üzerinden kimliği belirsiz bir kullanıcı tarafından taciz içerikli mesajlara ve görüntülere maruz kaldığını ileri sürerek şikâyetçi oldu. Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'na başvuran Yanardağ, soruşturma savcısına ifade verip kendisini mağdur eden sapığın cezalandırılmasını istedi. Yanardağ, ekran görüntülerini savcıya delil olarak sundu. Ünlü oyuncu ifadesi sonrası adliyeden koşar adımlarla uzaklaştı. Yanardağ'ın ihbarı üzerine savcılık tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Sapığını ihbar etti
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