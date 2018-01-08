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'daki katliamda şoke eden detaylar!

'nın Ereğli ilçesinde komşularıyla toplantı halinde olan müteahhitlerin bürosunu pompalı tüfekle basıp dehşet saçan Cem Küççüktürk ifadesinde, binanın yıkılıp yeniden yapılması için hisselerini devretmediğinden komşuları tarafından baskı gördüğünü, bu nedenle de katliamı gerçekleştirdiğini iddia etti. Saldırıdan yara almadan kurtulan müteahhit Arda Sezen ise, Cem Küççüktürk’e, sıfır daire ve para teklifinde bulunduklarını ancak kendisinin kabul etmediğini ileri sürdü.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2018 12:56 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 13:03
Konya'daki katliamda şoke eden detaylar!

Komşularının 6 Ocak günü binanın yıkımı için müteahhitin ofisinde toplantı düzenleneceğini 15 gün önceden öğrenen Cem Küççüktürk, arkadaşı çiftçi Savaş Kaynak'a daha çok mermi ateşlediği için 10 bin liraya kalaşnikof siparişi verdi. Küççüktürk, 6 Ocak günü sipariş verdiği silahı almaya gittiğinde Kaynak, kalaşnikof yerine 3 pompalı tüfek verdi. Buna sinirlenen Cem Küççüktürk, "Ben sana 10 bin lira verdim. Sen bana 1000 liralık tüfek veriyorsun" diyerek Kaynak'ı pompalı tüfekle öldürüp, cesedini de su kuyusuna attı.

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Konya'daki katliamda şoke eden detaylar!
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