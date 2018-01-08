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Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

’da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarpması sonucu meydana gelen da 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 8.1.2018 07:27 Güncelleme Tarihi: 8.1.2018 07:28
Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
, saat 22.00 sıralarında -Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralanırken, 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Yavuz, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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