Minibüs elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza
, saat 22.00 sıralarında Bolu
-Mudurnu yolunun Seyit köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu istikametine giden Ahmet Yavuz
yönetimindeki 14 EE 996 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, minibüs sürücüsü yaralanırken, 60 yaşındaki Tuncay Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Ahmet Yavuz, 112 Acil ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.