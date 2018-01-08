Münir Özkul'u Hababam Sınıfı ile andılar

-Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul için Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde sanatçının hayranları tarafından dua okutulup, helva dağıtıldı. Hababam Sınıfı filmindeki karakterlerin maskelerini giyen sanatçının hayranları ise konukları şaşırttı.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden usta oyuncu Münir Özkul, Kadirli ilçesinde hayranları tarafından anıldı. Bir kafede toplanan sanatçının hayranları, önce Yasin-i Şerif okuttu. Ardından programa gelen konuklara helva ve tatlı ikram edildi. Hababam Sınıfı filmindeki karakterlerin maskelerini yüzlerine takan sanatseverler, Hababam Sınıfı ve Münir Özkul'un oynadığı diğer filmlerden replikler ve skeçler canlandırdılar.

Programı düzenleyen sanatçının hayranlarından Ahmet Şabap, "Öyle içimize işlemiş ki küçükken bana 'Şaban' diye çağırırlardı. Tüm vefat etmiş sanatçılarımıza Allah rahmet eylesin" dedi.

"Türkiye'de 7'den 70'e herkesin hafızasında yer tutan sanatçılarımızı rahmetle anmak için bu geceyi düzenledik" diyen Kasım Yasdıoğlu ise, "Yıllar yılı filmlerine güldük. Bu sanatçılar ailemizden birisi gibi oldular. Rahmetli Münir Özkul'un vefatından derin üzüntü duyduk. Bir nebze de olsa bir farkındalık oluşturmak için böyle bir gece düzenledik. Başta Münir Özkul olmak üzere ahirete intikal etmiş tüm sanatçılarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" şeklinde konuştu.