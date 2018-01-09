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117 yıllık ağaç hayrete düşürüyor

Alaplı ilçesi Çatak köyündeki 1900'lü yıllarda dikilen ve mezarlık girişindeki bulunan görenleri şaşırtıyor. Ağacın bedeni mezar taşlarına adeta sarılmış olarak görününce, gelen geçenler fotoğraf çekmek için birbiriyle yarışıyor.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018 18:11 Güncelleme Tarihi: 9.1.2018 18:42
117 yıllık ağaç hayrete düşürüyor

Alaplı ilçesinde Çatak köyünde yaklaşık 117 yıl önce dikildiği tahmin edilen ve mezarlık içinde bulunan çam ağaçların görüntüsünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Çatak köyünde oturan vatandaşlar, ağacın bedeni ile mezar taşlarına sarılmış halini şaşkınlıkla seyrederken, yoldan geçenler de fotoğraf çekmekten geri kalmıyor.

Köye gelen ziyaretçilerin, bu olayı ilginç olarak karşılanırken ağaçların kucaklaşma şekli ve bedenleri ile mezar taşlarına doğru koruma hali ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.

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117 yıllık ağaç hayrete düşürüyor
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