117 yıllık ağaç hayrete düşürüyor

Alaplı ilçesinde Çatak köyünde yaklaşık 117 yıl önce dikildiği tahmin edilen ve mezarlık içinde bulunan çam ağaçların görüntüsünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Çatak köyünde oturan vatandaşlar, ağacın bedeni ile mezar taşlarına sarılmış halini şaşkınlıkla seyrederken, yoldan geçenler de fotoğraf çekmekten geri kalmıyor.

Köye gelen ziyaretçilerin, bu olayı ilginç olarak karşılanırken ağaçların kucaklaşma şekli ve bedenleri ile mezar taşlarına doğru koruma hali ziyaretçileri kendisine hayran bırakıyor.