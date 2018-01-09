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a 100 bin lira istedi

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 9.1.2018
Çıplak fotoğrafa 100 bin lira istedi
'in larını instagram hesabından yayınladığı iddia edilen şarkıcı 'e İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 100 bin liralık tazminat davası açıldı. Yener'in "Bu bir starla ona taş atmaya çalışan ne idüğü belirsiz mesleği ne olduğu bilinmeyen, televizyonlarda yaygara çıkaran fake starın kankası" diyerek kendisini küçük düşürmeye ve aşağılamaya çalıştığını öne süren Serengil savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Serengil'in avukatı, "Bu resimler yayımlandığı anda birçok internet sitesi tarafından alınıp, müvekkilim adına haberler yapılmıştır. Ne yazık ki bu çıplak resimler müvekkilimin itibar kaybetmesine yol açıp manevi anlamda çöküntü yaşamasına neden olmaktadır" dedi.
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Çıplak fotoğrafa 100 bin lira istedi
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