Düğün günü soyulan gelin ve damat şikayetçi olmayıp düğüne gitti

Edinilen bilgiye göre, pazar akşamı düğün yapmaya hazırlanan Büşra Aslan (19) ve Seçkin Aslan (26) çifti, gündüz fotoğraf çektirmek için Çukurova Üniversitesi Yerleşkesinde bulunan Botanik Bahçesine geldi. Çift, otomobili Botanik Bahçesinin otoparkına bırakıp bahçenin iç kısmına geçerek fotoğraf çektirmeye başladı. Bu arada gelin ve arkadaşları çantalarını da otomobilde bıraktı. Bunu fırsat bilen hırsızlar, gelin ve damat fotoğraf çektirdiği sırada gelin arabasının camını kırıp içindeki çantayı ve cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.



Bu arada bahçeye gelen başka bir gelin ve damat otomobilin camının kırık olduğunu görünce durumu fotoğraf çektiren çifte bildirdi.

Bunun üzerine gelin ve damat fotoğraf çektirmeyi bırakıp otomobilin yanına geldiklerinde şok yaşadı. Gelin ve damat uzun süre sarılarak en mutlu günlerinde başlarına böyle kötü bir olay geldiği için birbirlerini teselli etmeye çalıştı.





"EN MUTLU GÜNÜMÜZDE BAŞIMIZA GELENLER BİZİ ÜZDÜ"



Gelin Büşra Aslan, fotoğraf çektirmeye gedikleri sırada gelin arabasının camını kıran şahısların içinde düğün hediyesi olan altın kolye olan çantayı ve yanındaki cep telefonu aldığını belirterek, "En mutlu günümüzde bizi çok üzdüler. Nişanımda da aile arasında bir sürü olay olmuştu. Şimdi de hırsızlar nedeniyle en mutlu günümüzde şok yaşadık" diye tepki gösterdi.



Damat Seçkin Aslan ise fotoğraf çektirmeye gelen başka bir gelin ve damadın kendilerini otomobilin camının kırık olduğunu uyarması sonucu soyulduklarını öğrendiklerini belirterek, "Allah yedirmesin en mutlu günümüzde bizi buldu. O kadar araba var gelmiş bizim aracı soymuş. Ancak düğünümüzü yapacağız" dedi.



Gelin ve damat en mutlu günlerinde soyulmalarına rağmen polise ihbarda bulunmayarak düğün salonuna gidip düğünlerini yapmaya karar verdi. Çift akşam düğün salonuna giderek gönüllerince eğlenip dünya evine girdi.