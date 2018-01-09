LYS birincisi görme engelli Fulya'nın hayali "CEO" olmak

Lisansüstü Yerleştirme Sınavları'nda (LYS) beş puan türünde Türkiye birincisi olmayı başaran Konyalı görme engelli Fulya Akkaya, üst düzey yönetici olma hayaline her geçen gün bir adım daha yaklaşıyor.

Konya Meram Anadolu Lisesi öğrencisi Fulya Akkaya, LYS sonuçlarına göre, TM-1, TM-2, TM-3, TS-1, TS-2 puan türlerinin tamamında birinciliğe adını yazdırdı.

Doğuştan görme engelli Akkaya, farklı puan türlerinde aldığı birincilikle tüm adaylar arasında bir adım öne çıkarak hem Türkiye çapında tanındı hem de azmiyle kamuoyunun takdirini kazandı.

Fulya Akkaya, üniversite tercihini de ortaokul yıllarından itibaren okumak istediği Boğaziçi Üniversitesi'nden yana kullandı.

"Deniz kokulu üniversitem"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nde İngilizce hazırlık okuyan Fulya Akkaya, "deniz kokulu" diye tanımladığı üniversitesini ve gelecek hayallerini AA muhabirine anlattı.

Gelecekte üst düzey yönetici (CEO) olmak istediğini, bu nedenle de Boğaziçi Üniversitesi'ni seçtiğini belirten Akkaya, hazırlık sınıfında "her şeyin yolunda olduğunu" dile getirdi.

Üniversitesini çok sevdiğini ve "İyi ki gelmişim" dediğini ifade eden Akkaya, "Burası tamamen bilinçli bir tercihti. Sanki yıllardır burada yaşıyormuşum gibiydi. Galiba çok istediğim için bu ortamı çok sevdiğim için... 10. sınıfta buraya gelmiştik, o zaman 'Burada olmalıyım.' dedim ve şimdi buradayım ve mutluyum." dedi.

Güzel bir sınıfa düştüğünü ve bu yüzden kendisini çok şanslı hissettiğini belirten Akkaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Arkadaşlarımla iletişimim çok güzel. Harika öğretmenlerle karşılaştım burada. Yepyeni şeyler öğreniyorum onların sayesinde. Sadece dersler değil, genel kültürümü de geliştiriyorum. Bu yüzden öğretmenlerime borçluyum. Şimdilik zorlukla karşılaşmadım. Olsa da benim için sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü tüm zorluklar aşılmak için. Onları dillendirirsek, gözümüzde büyütürsek, zorluklar da büyür ve aşılamaz hale gelir. O yüzden onları küçümsemek gerekir."

"Sokakta yürürken tebrik edenler oldu"

LYS birinciliğinin ardından Konya'da sokakta yürürken kendisini tanıyan ve tebrik edenler olduğundan bahseden Fulya Akkaya, İstanbul'a geldikten sonra da benzeri durumlarla karşılaştığını anlattı.

Üniversiteye başladıktan sonra da arkadaşlarının ilk gün kendisini tanıdığını ve gelip tebrik ettiklerini belirten Akkaya, "Zaten ilk sohbet sebeplerimizden birisi de oydu." ifadesini kullandı.

Üniversite hayatını dolu dolu yaşamak istediğini, birkaç dil öğrenmenin de en büyük isteği olduğunu dile getiren Akkaya, şöyle konuştu:

"Ben bir üst düzey yönetici olmak istiyorum, bunun için her şeyi yapacağım. Yurt dışında yüksek lisans yapmayı istiyorum. Sektör tercim yok, biraz piyasayı tanımam, staj yapmam gerekiyor. O zaman net kararımı vereceğim."

Dersler iyi gidiyor

Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Merkezi (GETEM) tarafından kendisine iki asistan verildiğini, aynı zamanda ailesinin de kendisine destek olduğunu kaydeden Akkaya, İstanbul'da annesiyle yurtta kaldıklarını ifade etti.

Okula da annesiyle gidip geldiğini belirten Akkaya, derslerinin ise çok iyi gittiğini söyledi. Final sınavlarının sonuçlarının çok iyi geldiğini ve yüksek notlar aldığını vurgulayan Akkaya, "Yeni şeyler öğrenmeyi sevince her şey kolay oluyor." dedi.

"Fulya 'Hazırım.' diyene kadar..."

Anne Berlin Akkaya da kızını üniversite yolculuğunda yalnız bırakmadı. Eşini ve diğer kızını Konya'da bırakan Akkaya, Fulya ile devlete ait bir yurtta kaldıklarını ifade etti.

Fulya "Hazırım." diyene kadar onun yanında kalmaya devam edeceğini belirten Akkaya, şöyle konuştu:

"Bir zaman vermiyoruz o da ben de... Ama biliyorum bir gün uçacak. Fulya buralar için çalışmış, buralar için LYS'ye girmiş, buralar için bir şeyleri başarmış. Fulya çok mutlu. Sanki hep buralarda yaşıyormuş gibi. O mutlu, ben de mutluyum. Ben zor diye bir şey bilmiyorum. Biz Fulya ile azim nediri öğrendik. Fulya karşılığının bunlar olacağını bilerek çalıştı. Çok gurur verici, doyulmaz, tarifi olmaz anne olarak."

Kendisinin ilkokul mezunu olduğunu ancak kızıyla üniversite hayatını görme şansını yakaladığını da belirten Berlin Akkaya, daha donanımlı olmadığı için üzüntü duyduğunu dile getirdi.

Geçmişte kızının ödevlerine ve derslere hazırlanmasına hep yardımcı olduğunu belirterek, İngilizce hazırlık sınıfında ise Fulya'ya hiç yardım edemediğinden yakınan Akkaya, "Ben anneliğimi yaptım. Keşke daha donanımlı olsaydım, bilgi olarak yardım edebilen bir anne olsaydım." dedi.