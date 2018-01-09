On Numara sonuçları sorgula! 8 Ocak Milli Piyango On Numara sonuçları sabah.com.tr'de...

On Numara sonuçları sorgula... 8 Ocak On Numara sonuçları belli oldu; 5 kişinin olduğu çekilişte talihliler; Edirne (Merkez), İstanbul (Kadıköy), İstanbul (Bahçelievler), Samsun (İlkadım), Düzce (Merkez) illerinden çıktı. 5 talihli kişi başı 68. 933. 70 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu. 9 bilen kişi sayısı 86 olurken, kişi başına düşen ikramiye tutarı da 2.672.60 TL oldu.

8 bilen kişi sayısı 1.723 olurken kişi başına düşen ikramiye tutarı 133. 75 TL olurken 7 bilen kişi sayısı 17.498; kişi başına kazandıkları ikramiye 25.10 TL oldu.

6 bilen kişi sayısı: 105. 074; kişi başına kazandıkları ikramiye tutarı; 4.40 TL. Hiç bilmeyen kişi sayısı; 215. 010, kişi başına düşen ikramiye tutarı; 2.75 TL.

ON NUMARA BİLET SORGULA

Toplam 2 milyon 297 bin 766 lira 25 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 915 bin 780 lira 36 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 510 bin 614 lira 76 kuruş aktarıldı.

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ON NUMARA NEDİR?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye'nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur.