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20 kız öğrenciden 2 kız öğrenciye dayak!

Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu si’nde 20 kız öğrenci, 2 kız öğrenciyi demir çubuklarla bayıltana kadar dövdü. B.G, daha önce de ölümle tehdit edildiğini söyledi.

Giriş Tarihi: 10.1.2018 09:48 Güncelleme Tarihi: 10.1.2018 09:55
20 kız öğrenciden 2 kız öğrenciye dayak!

Bornova'da eğitim veren Seyit Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu si'nde akılalmaz bir şiddet yaşandı. 2 kız öğrenci, 20 kız öğrenci tarafından öldüresiye dövüldü. Saçları çekilen, kollarından ısırılan 2 kız, başlarına demir sopalarla vurulup bayıltılana kadar darp edildi. Ambulansla kaldırıldıkları Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde gözlerini açan C.D. ve B.G, kendilerine saldıran öğrencilerden şikayetçi oldu.

'SAÇIMI ÇEKİP ISIRDILAR'

YeniAsır'ın haberine göre; B.G, "Okulda başarım iyi. Bu nedenle beni sevmiyorlar. Aramızdaki sorunu çözmek için yanlarına gittik. 'Neden böyle yapıyorsunuz' dediğimde saldırdılar. Biri saçımı çekiyor, biri kolumu ısırıyor, diğeri başıma demir çubukla vuruyordu. Beni defalarca ölümle tehdit ettiler. 'Kafamız güzelken seni öldüreceğiz' dediler. Beden eğitimi öğretmenine durumu söylemiştim" dedi. C.D. ise, "Kafama tuvalette bulunan demir boruyla vurdular. B.G. ile birlikte beni 20 kişi tekmeliyordu" diye konuştu.

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20 kız öğrenciden 2 kız öğrenciye dayak!
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