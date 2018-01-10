AÖL kayıt yenileme ücreti ne kadar? 2018 AÖL kayıt yenileme başlangıç ve bitiş tarihleri!

Açık Öğretim üzerinden lise eğitimlerini tamamlamak isten öğrenciler 2018 AÖL kayıt yenileme konusunda bilgi sahibi olmak adına araştırmalarına devam ediyor. Peki AÖL 2. dönem kayıt yenilemeleri ne zaman başlayacak? AÖL kayıt yenilemek için istenilen belgeler ve kayıt yenileme ücreti konusundaki detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

AÖL 2.DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHİ -BAŞLANGIÇ-

2017-2018 eğitim öğretim yılında açık öğretim lisesi yeni kayıtları 2 dönemde yapılacak. 1 dönem yeni kayıtlar ağustos ayında, 2.dönem yeni kayıtlar ise ocak ayında yapılacak. Kayıt yenileme işlemleri ise eylül ayında ve ocak ayında yapılabilecek.

MEB tarafından yapılan resmi açıklamaya göre AÖL 2.dönem kayıt yenilemesi ve kayıt yaptırma 8 Ocak 2018 tarihinde başlayacak ve 23 Ocak 2018 tarihinde bitecektir.

AÖL KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Öğretim Lisesinde kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen Kayıt Yenileme sınav bedelini ödemek zorundadır. 2018 yılında, bir dönem için Kayıt Yenileme sınav bedeli, 35 TL olarak belirlenmiştir.

DERS SEÇME

Öğrencilik durumu sistem üzerinde aktif veya donuk olan öğrenciler, katılım ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı günün, mesai saatinin bitemesini bekleyecekler.

Öğrencilik durumu sistem üzerinde silik olan öğrenciler Halk Eğitimi Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek kayıt yenilme işlemlerini yaptıracaklardır. Öğrencilik durumu Aktif hâle gelen öğrenciler, sisteme girerek sınava girecekleri dersleri seçerler. Ders seçimindeki tüm sorumluluk öğrenciye aittir.